Геннадий Орлов: "Пять миллионов, которые предлагают за Витселя, погоды "Зениту" не сделают"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зенит" может не отпустить полузащитника Акселя Витселя в другой клуб. По словам журналиста, деньги, которые за него сейчас предлагают, питерцам не особо нужны.

– По вашим ощущениям, Витсель зимой уйдет?

– Не знаю. Его могут не отпустить. В принципе, сейчас уже для "Зенита" эти пять миллионов, которые предлагают за бельгийца, погоды не сделают. Последнее слово все равно, думаю, за Луческу. Витсель же не подписал контракт, значит, намерен уйти.

– Если не отпустят в январе, не начнет ли он валять дурака?

– Да нет, это не его история. Он парень честолюбивый, ему дорога своя репутация. Он играет за свое "я" и показывает всем хороший пример. Бельгиец умеет в любых условиях биться, бороться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова