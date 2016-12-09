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Геннадий Орлов - про поведение тренеров: "Да, Каррера – корректный. Согласен"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в эмоция главного тренера Зенита Мирчи Луческу нет ничего предосудительного. По с ловам журналиста, многие великие наставники открыто выражали свою позицию.

– При этом Луческу уже сейчас многим запомнился своими "огненными" пресс-конференция. На днях румынский специалист заявил, что на его команду оказывается давление после матча со "Спартаком"…

– Каждый человек имеет право на высказывания. Считаю, мы должны спокойно относиться к таким вещам. Луческу – активный тренер, говорит. А вы вспомните Лобановского, хоккейных тренеров ТарасоваТихонова. Они тоже открыто выражали свою позицию. А зарубежные тренеры?

– Каррера не такой.

– Да, Каррера – корректный. Согласен. Но я бы не заострял внимание на пресс-конференциях Луческу. Это явление в футболе. А того же Дика Адвоката отправляли на трибуну. А как выражался Виллаш-Боаш? Тренеры – эмоциональные люди. Я не утверждаю, что это хорошо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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