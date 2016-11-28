Геннадий Орлов - про драку Дзюбы и Лодыгина: "Меня удивляют нынешние журналисты"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе должно быть стыдно за свой жест во время матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2). По словам журналиста, подобное просто недопустимо, ведь за футболом наблюдают в том числе женщины и дети.

– Видели жест Дзюбы в конце матча? Допускаете, что он адресован Лодыгину?

– Во-первых, футбольная команда – не пансионат благородных девиц. Я играл 10 лет. Стычки бывали и со своими, и с чужими. Это же борьба, спорт, эмоции.

– Значит, понимаете эмоции Дзюбы?

– Такой жест недопустим. Ты же понимаешь, что тебя показывают по телевидению. На Дзюбу смотрят женщины, дети, взрослые люди. Тебе должно быть стыдно. Потом, правда, Артем сказал, что никакой драки не было в раздевалке.

– У вас другие данные?

– Нет. Меня там не было. Как я могу утверждать? Просто меня удивляют нынешние журналисты. Один источник сообщил о драке Дзюбы с Лодыгиным. А год назад один источник написал, что Анюков подрался с Лодыгиным.

– Неправда?

– Ребята, я сам был на том матче. Анюкова с поля забрали на допинг-контроль. Какая драка в раздевалке? А один уж очень известный источник это написал. Я знаю, кто это сделал… Как я уже сказал, футбольная команда не институт благородных девиц. Только журналисты не должны раздувать скандалы на пустом месте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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