Геннадий Орлов: "Пока "Спартак" не шел на первом месте, было поспокойнее"

Комментатор Геннадий Орлов в интервью "Фонтанке" отметил, что "Спартак", вышедший в лидеры чемпионата России, поднял интерес к премьер-лиге. По его словам, команде предстоит тяжелая борьба в концовке турнира из-за того, что красно-белые не показывают чемпионской игры.

- Мы с вами разговариваем ровно за треть турнира до конца. Всех, от "Спартака" до тульского "Арсенала", трясет.

– Эти эмоции естественны: на кону большие деньги. И все больше опасность их потерять. Надо сказать, что это обострение происходит благодаря "Спартаку". Пока "Спартак" не шел на первом месте, было поспокойнее. Когда "Спартак" вышел в лидеры, он всколыхнул те миллионы, которые всегда за него болели, сработало. Я хочу сказать про "Зенит": для всех загадка, что происходит с "Зенитом". Вроде бы осенью начали, все хвалили, была потрясающая оценка московских журналистов. Ни одного отрицательного отзыва.

Я 12 лет уже занимаюсь футбольной наукой, и с научной точки зрения могу сказать: были определенные просчеты у Мирчи Луческу. Он предложил новую систему подготовки к весенней части. Но он не учел одного. Все-таки для того, чтоб внедрять реформы, нужно подготовить атмосферу. А ребята в "Зените", особенно из Европы приглашенные, это футболисты устоявшиеся, они знают себе цену, знают свои контракты. Они приехали в Россию как академики.

- "Спартак" Карреры – это явление?

– "Спартак" подтянулся по игровой дисциплине, по дисциплине за пределами поля, стал посерьезней. Футболисты прониклись чувством и желанием во что бы то ни стало добиться результата. Это их объединяет. Но что касается постановки игры, то ее нет. Игра сейчас зависит от индивидуальных действий того или иного футболиста. Защитники – кто был, тот и остался. Кутепов пока подающий надежды. Он еще не игрок для Лиги чемпионов. Таски – не игрок для Лиги чемпионов. Боккетти. Сколько же из-за них пропустил "Спартак" голов? Каррера, думаю, вынужден их ставить. Ему просто некого ставить. Раньше в Россию не очень хотели ехать, сейчас совсем не хотят. В том числе и по политическим причинам, об этом не надо забывать. Есть жены, есть родственники, и все это влияет. Мы не можем лупить такие же деньги, какие лупит Китай.

- Очень непростая ситуация в турнирной таблице.

– Еще 10 игр. Я же сказал: я не вижу хорошей, накатанной игры у московского "Спартака", которая выделяла бы его. Он такой, как все. У "Спартака" есть внутренний подъем – это сильный стимул для чемпионата России. "Спартак" за счет этого может додержаться до конца. Но очки у него будут отхватывать. Будут ничьи. "Спартаку" и с ЦСКА играть, и с "Ростовом" в Ростове. Потери будут. Все зависит от "Зенита" и ЦСКА. ЦСКА не надо скидывать со счетов, там опытные игроки. Вся борьба впереди. Все три клуба на выезде выглядят не очень убедительно. Появилась такая команда как "Уфа", которая может держать высокий темп все 90 минут и прессинговать. Окончание сезона будет еще более непредсказуемым. Никто не будет останавливаться.