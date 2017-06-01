Геннадий Орлов: "Перемены в "Зените" считаю революционными"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту". Он назвал изменения в руководстве "Зенита" революционными.

– Столь масштабные перемены в "Зените" были ожидаемы?

– Считаю их революционными. Но снегом на голову я бы их не назвал. Результат работы Луческу признали отрицательным и болельщики, и руководство. Перемены назревали. Причем речь шла не только о главном тренере, но и о клубной структуре, селекционной службе, поскольку из предыдущего набора футболистов заиграл только один из шести. Все это и привело к появлению в "Зените" тех, с кем Фурсенко рассчитывает вернуть передовые позиции.

– Приход Сергея Фурсенко, сразу же пригласившего на роль спортивного директора Константина Сарсания, обнадеживает?

– Безусловно. Оба они опытны, вместе уже работали во времена Адвоката. И тогда приглашение каждого новичка было практически стопроцентным попаданием. Считаю, что Сарсания в своей области у нас специалист номер один: владеет языками, обладает авторитетом и прекрасными связями в футбольном мире. Сейчас в городе совсем другое настроение – болельщики полны надежд. В Питере Фурсенко знают как очень доброго человека. А когда про тебя так говорят, то это многое значит.

Полностью интервью Орлова и Набутова