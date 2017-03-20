Геннадий Орлов: "Пенальти на Дзюбе был"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что не стоит удивляться разговорам про судейство после матчей с участием "Зенита". По его словам, это неотъемлемая часть футбола.

– После матча "Зенита" вновь обсуждают не столько игру, сколько судейство…

– Спокойно к этому отношусь. Так всегда будет.

– Почему?

– Это нормально. Я комментирую матчи серии А. Знаете, что говорят про "Ювентус"? "Туринцы начинают матч уже при счете 1:0". Мол, судьи на его стороне. В принципе, так всегда относятся к командам, которые лидируют. Так будут говорить и про "Спартак". А откуда пошла крылатая фраза "Гинер все купил"? Оттуда же. Ребята, это составляющая часть футбольного шоу. Нужно привыкнуть.

– Тогда что скажете о двух самых обсуждаемых сейчас моментах матча с "Арсеналом". Пенальти на Дзюбе и гол Данни?

– Пенальти, на мой взгляд, был. А второй момент… Я так и не понял, почему возмущались игроки "Арсенала". Шла длинная атака, футболист гостей упал – левый защитник. Но потом-то он встал и побежал. Никакой травмы не получил, бегал, даже чуть гол не забил. Так что игровой момент. Мне сложно дать однозначную оценку. Не знаю… (Виталий АЙРАПЕТОВ)