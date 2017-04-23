11:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Павлюченко подвел команду. Игроки должны держать себя в руках"

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Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что форвард "Урала" Роман Павлюченко подвел команду в матче 24-го тура против "Зенита" (0:3). Нападающий после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил прямую красную карточку.

– Павлюченко разочаровал или его можно понять?

– Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.

– А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: "Урал" владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?

– Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Геннадиум! Еськов был куплен!!!

12:22

Poigraem

Роман Павлюченко возможно и перегнул палку, но это говорит лишь о его не безразличном отношении к игре и нацеленности на положительный результат! Уж точно он не хотел таким образом самоудалиться, а лишь был возмущен откровенно плохим судейством...

12:22