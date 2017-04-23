Геннадий Орлов: "Павлюченко подвел команду. Игроки должны держать себя в руках"

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что форвард "Урала" Роман Павлюченко подвел команду в матче 24-го тура против "Зенита" (0:3). Нападающий после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил прямую красную карточку.
– Павлюченко разочаровал или его можно понять?
– Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.
– А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: "Урал" владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?
– Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Flamenco
Геннадиум! Еськов был куплен!!!
12:22
Poigraem
Роман Павлюченко возможно и перегнул палку, но это говорит лишь о его не безразличном отношении к игре и нацеленности на положительный результат! Уж точно он не хотел таким образом самоудалиться, а лишь был возмущен откровенно плохим судейством...
12:22