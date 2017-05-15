Геннадий Орлов: "Отношение болельщиков "Зенита" к Луческу очевидно"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что отношение большей части болельщиков "Зенита" к главному тренеру Мирче Луческу очевидно. Питерцы под руководством специалиста не смогли завоевать чемпионский титул в текущем сезоне и не сумели одержать победу в Кубке России. За два тура до окончания чемпионата сине-бело-голубые отстают от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

– Конечно, клуб объявит в ближайшие дни, я думаю, долго тянуть не будет после окончания, что тут тянуть, – приводит "Р-Спорт" слова Орлова. – Надо уже готовиться, запланирован сбор с 15 июня. Надо включаться. Пока еще не было сообщения из клуба, что Луческу уйдет, что с ним разорвут контракт. У него контракт еще на целый год. Клуб определит. Но по тому, как встречают болельщики главного тренера "Зенита", понять отношение к нему большей части болельщиков можно. Это абсолютно очевидно.