Геннадий Орлов: "Не понимаю, почему не играет Михаил Кержаков"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что выйти на прежний уровень вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину поможет конкуренция. Орлов добавил, что проблема питерской команды не только во вратаре, но и в игре защитников.

– Чуть ли не главная тема пятницы – очередной ляп Лодыгина…

– Мне кажется, решение должен принять главный тренер команды. Зачем я должен здесь что-то советовать Луческу? Каждый вратарь, считаю, может допустить определенное количество ошибок.

– Лодыгин этот лимит уже превысил?

– Нет, почему? Выход здесь один. Конкуренция заставит Лодыгина встать на ноги. Выйдет другой вратарь, и Юрий начнет прибавлять. Как правило, в спорте все и решает здоровая конкуренция.

– А Кержаков, выходит, Лодыгину не конкурент?

– Сложно сказать. Не знаю… Так решает Луческу. Может быть, стоит теперь именно Михаилу доверить место в воротах. Не до конца понимаю, почему он остается в запасе. Посмотрим. Тот же Луческу может возразить: "Ребята, но мы не проигрываем, не надо утрировать". Зачем что-то менять? Мол, ошибаются защитники и нападающие, не только вратари. Однако Питер на первом месте в группе. Потом, правда, будет сложнее – другие соперники. Там ведь проблема даже не столько в голкипере.

– А в чем же?

– В центре обороны. Это тревожит. Взаимопонимание не налажено. Нету и Ломбертс явно находятся не в своих лучших кондициях. Отсюда и два момента у ирландцев. Очевидны просчеты. Как можно было во втором тайме пропустить в эту зону игрока, который расстреливал ворота?! Просто чудом не попал в цель… Для Мирчи это головная боль, как я понимаю. С другой стороны, "Зенит" добивается результатов. Казалось, можем успокоиться. В Лиге Европы питерцы лидируют в группе, в чемпионате – на втором месте. Вроде все хорошо, да? Но сам "Зенит" ставит перед собой очень высокие цели. У этой команды огромный потенциал.