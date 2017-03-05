Геннадий Орлов: "Нарушение ПДД Кокориным - штатное, обычное"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что к нападающему "Зенита" Александру Кокорину приковано очень большое внимание. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

– Выехал на встречную полосу, но там, оказывается, сузили ту часть, по которой он передвигался, – сказал в эфире программы "После футбола" Орлов. – Нарушение штатное, обычное, миллионы людей нарушают, но так как это Кокорин, конечно, к нему пристальное внимание. Если именитые люди попадают в такие истории, у нас есть один канал, который сразу об этом сообщает.

– Когда мы будем говорить о футбольных достижения Александра Кокорина?

– Я бы сам хотел узнать об этом, спросить у Александра. Он то прогрессирует, тренер ему доверяет, а потом он выдает бездарнейший матч, как в Бельгии против "Андерлехта" (0:2). Он сам на себя был не похож. Саша – добрый парень, но он до сих пор шалопай, инфантильный. Но я думаю, что он повзрослеет.

Семь "грехов" Александра Кокорина