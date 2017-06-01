Геннадий Орлов: "Надеюсь, Манчини отработает свои деньги сполна"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов стал гостем авторской программы Александра ЛЬВОВА "Начистоту". Он выразил надежду, что Роберто Манчини, который должен возглавить "Зенит", оправдает высокую зарплату.

– Удивило, что выбор "Зенита" пал именно на Манчини?

– Насколько я знаю, с Фурсенко они хорошо знакомы. Тот уже приглашал итальянца в разное время и в "Зенит", и в сборную. Наконец-то они встретились. Те, кто постарше, знают, что Роберто прежде всего был большой футболист. Я недавно спросил Сергея Александровича: "Манчини хочет у нас работать?" "Не просто хочет, – ответил Фурсенко. – Он рвется в бой!" И этим все сказано.

– Расходы на штаб Манчини составят 7,5 миллиона евро в год, из них 5 – зарплата главного тренера. Цель оправдывает средства?

– Когда покупали Халка, тоже считали, что он слишком дорог. А когда тот уезжал, говорили, что бразилец отработал эти деньги сполна. Надеюсь, то же самое скажут, когда придет пора расставаться и с Манчини.

Полностью интервью Орлова и Набутова