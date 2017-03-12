Геннадий Орлов: "Может, у Будогосского телевизор плохо работает"?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения "Зенита" от "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России в интервью "СЭ" раскритиковал судейство. Также он удивился словам главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, вступившегося за арбитров.

– После игры Дзюба сказал: "Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Согласны с форвардом?

– Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! "Зенит" играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол "Амкара" вызывает пока некоторые вопросы.

– А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: "Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых"

– Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?

– Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог".

– Еще чего? Я уже однажды слышал про бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?

– Конечно.

– Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит! (Виталий АЙРАПЕТОВ)