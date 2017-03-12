Геннадий Орлов: "Может, у Будогосского телевизор плохо работает"?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения "Зенита" от "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России в интервью "СЭ" раскритиковал судейство. Также он удивился словам главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, вступившегося за арбитров.
– После игры Дзюба сказал: "Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Согласны с форвардом?
– Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! "Зенит" играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол "Амкара" вызывает пока некоторые вопросы.
– А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: "Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых"
– Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?
– Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог".
– Еще чего? Я уже однажды слышал про бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?
– Конечно.
– Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Долой марионеток-макларенеток
Сергеич, совсем плох что-то стал((( Как ровное судейство в матче моих земляков - так караул!!!
19:23
SPFAN
У болотных неудачников всегда судьи виновны.
19:19
ravilius777
орлов: "я не болею за зенит"
19:18
П_о_в_а_р
Ботаникум "А что плохо работает у ГСО??????" (футбольная загадка). ------------------------- Болт. Ибо возраст.
19:05
П_о_в_а_р
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "МОЖЕТ, У БУДОГОССКОГО ТЕЛЕВИЗОР ПЛОХО РАБОТАЕТ"? ------------------------ Уровень сгоревшего форумчанина СЭ.)) Браво, ГенСергеич.)
19:04
fomich111
Зашел сюда что бы только написать комент про клоуна Орлова, на большее он не тянет.
19:02
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Да это г...с микрофоном нормальные люди не считают давно уже за комментатора и того кто в футболе разбирается,ему всё равно кто там играет, даже когда сборная,оно называет в атаке зенит и то что 99% футболистов мечтают играть за этот клубишко..тьфу на него.
19:02
Nigolan
На Дзюбе пенальти должны ставить в каждом матче!!! Это же Миллер прописал в контракте с судейским корпусом.
18:59
merniloskut
Дядь Гена ещё от Андерлехта не отошёл, а там судья был не подконтрольный!
18:55
higagy
Про телевизор - отличная аргументация, достойное экспертное мнение. Крыть нечем. Шах и мат.
18:54
Gladiator-76
Первое - гол был. Второе - в момент гола Нету был в положении вне игры. Что не ясно Орлову, Луческу и Дзюбе, епт?
18:50
С.Мороз
NapoliFC Гена, купи очки! И до каких пор у нас комментаторами будут люди, которые топят за отдельные команды? Пусть Орлов у себя на кухне футбол комментирует.+++++++++согласен на все 100%))
18:48
dina
Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только Господь Бог.... и электронная система взятия ворот, которая в России никак не хочет появляться
18:47
marksan
Никогда не люблю гадости в чьей-то адрес! Но здесь не могу! Орлов! Неужели ты только ОДИН смотрел этот матч, где полунищая команда надрала миллионеров, 8 из которых получают зарплату в 20 -ки самых самых? Уходи! И не воняй! Стыдоба! Сколько тебе Миллер платит за твою вонь?
18:46
Ботаникум
"А что плохо работает у ГСО??????" (футбольная загадка).
18:44
NapoliFC
Гена, купи очки! И до каких пор у нас комментаторами будут люди, которые топят за отдельные команды? Пусть Орлов у себя на кухне футбол комментирует.
18:43