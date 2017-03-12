18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Может, у Будогосского телевизор плохо работает"?

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов после поражения "Зенита" от "Амкара" (0:1) в 19-м туре чемпионата России в интервью "СЭ" раскритиковал судейство. Также он удивился словам главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, вступившегося за арбитров.

 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. У гостей осталось много вопросов к бригаде Евгения ТУРБИНА (в желтом).Геннадий Орлов: "Как можно было назначать Турбина на матч "Зенита"?"

– После игры Дзюба сказал: "Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит". Согласны с форвардом?

– Ну конечно! Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! "Зенит" играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол "Амкара" вызывает пока некоторые вопросы.

– А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: "Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых"

– Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как?

– Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только господь бог".

– Еще чего? Я уже однажды слышал про бога от Марадоны, когда он забил рукой. А сам Будогосский телевизор смотрел?

– Конечно.

– Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Долой марионеток-макларенеток

Сергеич, совсем плох что-то стал((( Как ровное судейство в матче моих земляков - так караул!!!

19:23

SPFAN

У болотных неудачников всегда судьи виновны.

19:19

ravilius777

орлов: "я не болею за зенит"

19:18

П_о_в_а_р

Ботаникум "А что плохо работает у ГСО??????" (футбольная загадка). ------------------------- Болт. Ибо возраст.

19:05

П_о_в_а_р

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "МОЖЕТ, У БУДОГОССКОГО ТЕЛЕВИЗОР ПЛОХО РАБОТАЕТ"? ------------------------ Уровень сгоревшего форумчанина СЭ.)) Браво, ГенСергеич.)

19:04

fomich111

Зашел сюда что бы только написать комент про клоуна Орлова, на большее он не тянет.

19:02

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Да это г...с микрофоном нормальные люди не считают давно уже за комментатора и того кто в футболе разбирается,ему всё равно кто там играет, даже когда сборная,оно называет в атаке зенит и то что 99% футболистов мечтают играть за этот клубишко..тьфу на него.

19:02

Nigolan

На Дзюбе пенальти должны ставить в каждом матче!!! Это же Миллер прописал в контракте с судейским корпусом.

18:59

merniloskut

Дядь Гена ещё от Андерлехта не отошёл, а там судья был не подконтрольный!

18:55

higagy

Про телевизор - отличная аргументация, достойное экспертное мнение. Крыть нечем. Шах и мат.

18:54

Gladiator-76

Первое - гол был. Второе - в момент гола Нету был в положении вне игры. Что не ясно Орлову, Луческу и Дзюбе, епт?

18:50

С.Мороз

NapoliFC Гена, купи очки! И до каких пор у нас комментаторами будут люди, которые топят за отдельные команды? Пусть Орлов у себя на кухне футбол комментирует.+++++++++согласен на все 100%))

18:48

dina

Вновь обратимся к цитате Будогосского по поводу первого отмененного гола: "Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только Господь Бог.... и электронная система взятия ворот, которая в России никак не хочет появляться

18:47

marksan

Никогда не люблю гадости в чьей-то адрес! Но здесь не могу! Орлов! Неужели ты только ОДИН смотрел этот матч, где полунищая команда надрала миллионеров, 8 из которых получают зарплату в 20 -ки самых самых? Уходи! И не воняй! Стыдоба! Сколько тебе Миллер платит за твою вонь?

18:46

Ботаникум

"А что плохо работает у ГСО??????" (футбольная загадка).

18:44

NapoliFC

Гена, купи очки! И до каких пор у нас комментаторами будут люди, которые топят за отдельные команды? Пусть Орлов у себя на кухне футбол комментирует.

18:43

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Материалы других СМИ