Геннадий Орлов: "Молло - секонд-хенд, который не нужен российскому футболу"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоана Молло не будет полезен "Зениту" в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают возможность подписания контракта с 27-летним французом.

- Цаллагов нужен, Молло не нужен. Почему? Потому что он - француз, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Зачем нам еще один легионер? Если бы он был хорошим футболистом, то никогда бы из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу.

Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами.