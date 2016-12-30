18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Молло - секонд-хенд, который не нужен российскому футболу"

0
0
0
2

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что полузащитник "Крыльев Советов" Йоана Молло не будет полезен "Зениту" в случае перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые рассматривают возможность подписания контракта с 27-летним французом.

- Цаллагов нужен, Молло не нужен. Почему? Потому что он - француз, - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Зачем нам еще один легионер? Если бы он был хорошим футболистом, то никогда бы из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу.

Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами.

Опрос

Что ждет Ибрагима Цаллагова в "Зените"?
голосовать

Дополнительная информация

http://echo.msk.ru/sounds/1900860.html

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gogy

Равилька,лучше течь умом, чем дерьмом...

18:18

баламошка

А сам-то ты кто?

18:18

ravilius777

дед совсем потек умом...

18:13

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ