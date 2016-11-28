Геннадий Орлов: "Ляп Лодыгина не такой серьезный, как у Кришито"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что ошибка вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина в матче 15-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) не такая серьезная, как у Доменико Кришито в этой же встрече в момент с первым пропущенным мячом. По словам журналиста, главная проблема питерцев находится в центре обороны после ухода Эсекиэля Гарая.

– Допускаете, что Лодыгин своей неуверенной игрой начал доставать партнеров по команде?

– Да, он ошибся, но этот ляп не такой серьезный, какой допустил Кришито в эпизоде с голом Измайлова. Здесь Лодыгин просто отбил не в ту зону. Переведи кулаком в другую сторону, и все дела.

– На этом фоне информация о переходе в "Зенит" Беленова имеет под собой основания?

– Ну я же не спортивный директор "Зенита". Готов повторить, что клуб недоработал, не нашел замену Гараю. Было бы намного меньше проблем. И надо было постараться заявить с первого тура Жулиану и Мака. Об этом, кстати, говорил и Луческу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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