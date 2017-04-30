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Геннадий Орлов: "Луческу в "Зените" разрушил прежнее, а нового пока не создал"

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Известный комментатор Геннадий Орлов критически оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера "Зенита". В частности, его разочаровала игра питерцев в матче 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0).    

– Матч с "Оренбургом" оставил смешанные чувства?

– Да. В целом, равная игра. Особо "Зенит" не превзошел "Оренбург". Самое печальное заключается в том, что Мирча Луческу перестраивал игру команды. А опытные футболисты не смогли перестроиться. Видимо, дело в менталитете. Получается, румынский специалист разрушил прежнее, а нового так пока и не создал… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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