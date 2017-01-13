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Геннадий Орлов: "Луческу рассчитывает, что сможет держать Молло в тонусе все 90 минут"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал предположение о том, что главный тренер санкт-петербургской команды Мирча Луческу пошел на риск, решив приобрести полузащитника Йоана Молло, ранее выступавшего в "Крыльях Советов". По его словам, французу не всегда хватает игровой дисциплины. 

– Во-первых, оценивать трансферы пока очень рано, - сказал Орлов. - Нужно прежде всего дождаться первых игр. Молло? Он начинал очень здорово. С 14 до 18 лет находился в "Монако", попал в молодежную сборную Франции. У него была взрывная реакция, скорость. И он достаточно техничен. Французы писали, что он талантлив, прочили ему большое будущее.

И это, похоже, сыграло не самую хорошую роль в его карьере. Его вектор развития как-то притупился. В большом футболе что-то где-то у него не заладилось. И еще. Кто-то из руководства "Крыльев Советов" после его перехода в "Зенит" сказал: "Вы знаете, Молло не был у нас ведущим игроком". Такая вот позиция.

Видимо, Молло непростой парень. Мирча Луческу рискует. Но он думает, что способен держать парня на протяжении всех 90 минут в хорошем тонусе. Потому что французу не всегда хватало игровой дисциплины. Первый сезон у него идет, а потом он садится на лавку.

Дай бог Молло заиграть в "Зените", но определенный риск, согласитесь, есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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Материалы REN-TV

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