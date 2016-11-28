Геннадий Орлов: "Лидерство "Спартака" - фарт"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Спартак" придает чемпионату России интригу. Однако, по словам журналиста, лидерство красно-белых во многом связано с обычной удачей и фартом, ведь содержательнее всех выглядит "Ростов".
– Но вы согласны, что в "Зените" сейчас нервозная обстановка?
– С этим трудно спорить.
– В том числе и из-за лидерства "Спартака"?
– Нет. Не из-за "Спартака". Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с "Анжи" – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом "Зенит" в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть "Спартак" со своей интригой.
– Какой еще интригой?
– Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что "Спартак" в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!
– "Спартак" же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем "Зенит"?
– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет "Ростов".
– А "Спартак"?
– В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. "Спартак" же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Luchezarny
Веравалер Не фарт, а ФАКТ 22:20 =============== меткий выстрел ++++++1000000000
23:12
Luchezarny
какой фарт , ты с какого дуба рухнул орёл?? ты на игру посмтри... Спартак по натуре чемпион !!!!
23:10
Exsorsist
Не думаю, что Каррера проповедует катеначчо. Скорее всего из-за дефицита напов и травм ведущих игроков, иного выхода просто нет. Фарт здесь не причем.
23:10
Damir747
С великим удовольствием читаю высказывания славного бомжа с надеждой, что меня стошнит. ;-) Может интервью полностью почитать, чтоб стошнило наверняка? ;-)
23:03
Lerner
Известный недокомментатор...
22:35
coxo
спартак в еврокубке показал,что он стоит без благожелательного к себе судейства ноль без палочки,причем против команды слабейшего европейского эшелона
22:27
PROVSE
Бомжара питерская не скулила-бы про фарт!!! Вы прошлый чемпионат весь на фарте провисели, ушлепки недоношенные!
22:23
Ясен-Красен!
Гена, 1-0 - это не фарт, это катеначчо. Кацо! )))
22:20
Веравалер
Не фарт, а ФАКТ
22:20
fedland
Геннадий Сергеевич, человеком говорившим в августе о лидерстве Спартака был Я...Готов предстать перед Вами в Питере в полный рост, только Сапсан оплатите туда и обратно...))) можно одноэтажный )))
22:19
James Gang
Динамо Киев в конце 60-х во времена СССР тоже никого особо не громило. по 10-15 матчей выигрывали со счетом 1:0 за сезон. Итог Чемпионы СССР 1966, 1967, 1968, 1971. А все 1:0. Фарт.)) Геннастый думает что сейчас конец 40-ых, когда действительно забивали помногу.... А сейчас любой аутсайдер упрётся рогом, попробуй ему много забить!
22:15
Exsorsist
Динамо Киев в конце 60-х во времена СССР тоже никого особо не громило. по 10-15 матчей выигрывали со счетом 1:0 за сезон. Итог Чемпионы СССР 1966, 1967, 1968, 1971. А все 1:0. Фарт.))
22:07
РусланИ
орлов долб..б. Это не фарт, это факт.
22:07
dominels.ru
Уберите этого маразматика со страниц СЭ.
22:03
Очень плохой мальчик
Более тупого комментатора, чем Орлов, я еще не слышал.
21:59
баламошка
Гена- кл...р до колена.
21:56
1 JAMAL
Игра Зенита - Газпром
21:49
King's Bounty IIII
James Gang Дедушка Орлов попутал берега... Что же тогда на первом месте не "Ростов"? __________ Судейки много очков отжали...
21:46
Очень плохой мальчик
Что, старый хрыч, завидно?
21:44
Chelsea 13
Фарт, Ок, ну фарт дак фарт, фортуна улыбается сильнейшим, разве нет? :)
21:44
TT24
Я хоть и уважаю старость, но Орлова терпеть не могу ни как комментатора, ни как футбольного аналитика. Старческий, без каких либо особых и чем то выдающихся ноток голос, тупые и бесполезные комментарии по ходу матча, отсутсвие объективности в силу предвзятости и т.д. Слушать его комментарии про Спартак, это все равно что слушать комментарии Госдепа США по поводу РОССИИ. Орлов, слушать твою некомпетентность про фарт после матча с Тереком, это ниже достоинства многих болельщиков и даже не Спартака. Кстати про Ростов, когда вслед за тобой уходит 6-7 игроков это не то же самое, что начать с нуля. К Бердыеву испытываю определенное уважение, но Все его команды мне не симпатичны, в отличие от того же Краснодара.
21:44
James Gang
Дедушка Орлов попутал берега... Что же тогда на первом месте не "Ростов"?
21:41
Валерий Милан-Монако
Теперь понятно почему не любят журналистов( они любят поднимать шумиху и брать интервью у разных ублюдков( А этот клоун( который постоянно сотрясает за зенит(за зенит (у которого нет достойной истории( обычная выскочка((которую нужно вернуть на место(
21:40
HAZELSAMARA
" Раз повезло, два повезло - помилуй Бог, ведь надобно и умение! " (Суворов А.В.)
21:37
zega
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛИДЕРСТВО "СПАРТАКА" ФАРТ")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А победы Зенита в ЧР - это результат постоянных судейских "ошибок" в пользу Зенита.
21:33
Алкимо. 45 лет за Спартак!
У Гены просто огромная жаба поселилась, как же, бомжары в ауте)
21:30
traveller09
– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет "Ростов".(с) Видимо, Геннадий Орлов планирует комментировать Ростов в еврокубках, пока готовит почву.
21:28
King's Bounty IIII
Еще верните Ростову 3 очка, которые украли в ленинграде. гена после вчерашнего в заплыве...
21:20
Gladiator-76
Придворный Газпромовский глашатай)))))
21:19
П_о_в_а_р
Тролляра из ГенадийСергеича годный, однозначно.))
21:18