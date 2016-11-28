Геннадий Орлов: "Лидерство "Спартака" - фарт"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Спартак" придает чемпионату России интригу. Однако, по словам журналиста, лидерство красно-белых во многом связано с обычной удачей и фартом, ведь содержательнее всех выглядит "Ростов".

– Но вы согласны, что в "Зените" сейчас нервозная обстановка?

– С этим трудно спорить.

– В том числе и из-за лидерства "Спартака"?

– Нет. Не из-за "Спартака". Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с "Анжи" – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом "Зенит" в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть "Спартак" со своей интригой.

– Какой еще интригой?

– Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что "Спартак" в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!

– "Спартак" же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем "Зенит"?

– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет "Ростов".

– А "Спартак"?

– В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. "Спартак" же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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