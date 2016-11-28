20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Лидерство "Спартака" - фарт"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Спартак" придает чемпионату России интригу. Однако, по словам журналиста, лидерство красно-белых во многом связано с обычной удачей и фартом, ведь содержательнее всех выглядит "Ростов".

– Но вы согласны, что в "Зените" сейчас нервозная обстановка?

– С этим трудно спорить.

– В том числе и из-за лидерства "Спартака"?

– Нет. Не из-за "Спартака". Просто зенитовцы сами плохо играют, нестабильно. Вспомните провал в Кубке, ничья с "Анжи" – 2:2. Это же все накладывается… И тренер неслучайно удивляется, как опытные футболисты могут так ошибаться. Вы же ведете 1:0, а тут Кришито так исполняет… Нужно одним касанием отбить, а он сыграл как фланговый защитник. Хотя в целом "Зенит" в этом матче показал футбол высокого качества. На стадионе присутствовало 32 тысячи. Значит, российский футбол жив. А ведь еще есть "Спартак" со своей интригой.

– Какой еще интригой?

– Имею в виду лидерство красно-белых. Это же и есть интрига. Кто в августе говорил, что "Спартак" в декабре окажется на первом месте? Покажите мне этого человека. Да в голову никому не приходило!

– "Спартак" же по праву лидирует? Содержательнее играет, чем "Зенит"?

– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет "Ростов".

– А "Спартак"?

– В этом году им улыбается фортуна. Помните, как в прошлом сезоне ЦСКА еле-еле обыгрывал соперников по 1:0. "Спартак" же тоже никого не громит. Преимущество ведь всего в один мяч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (39)
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Luchezarny

Веравалер Не фарт, а ФАКТ 22:20 =============== меткий выстрел ++++++1000000000

23:12

Luchezarny

какой фарт , ты с какого дуба рухнул орёл?? ты на игру посмтри... Спартак по натуре чемпион !!!!

23:10

Exsorsist

Не думаю, что Каррера проповедует катеначчо. Скорее всего из-за дефицита напов и травм ведущих игроков, иного выхода просто нет. Фарт здесь не причем.

23:10

Damir747

С великим удовольствием читаю высказывания славного бомжа с надеждой, что меня стошнит. ;-) Может интервью полностью почитать, чтоб стошнило наверняка? ;-)

23:03

Lerner

Известный недокомментатор...

22:35

coxo

спартак в еврокубке показал,что он стоит без благожелательного к себе судейства ноль без палочки,причем против команды слабейшего европейского эшелона

22:27

PROVSE

Бомжара питерская не скулила-бы про фарт!!! Вы прошлый чемпионат весь на фарте провисели, ушлепки недоношенные!

22:23

Ясен-Красен!

Гена, 1-0 - это не фарт, это катеначчо. Кацо! )))

22:20

Веравалер

Не фарт, а ФАКТ

22:20

fedland

Геннадий Сергеевич, человеком говорившим в августе о лидерстве Спартака был Я...Готов предстать перед Вами в Питере в полный рост, только Сапсан оплатите туда и обратно...))) можно одноэтажный )))

22:19

James Gang

Динамо Киев в конце 60-х во времена СССР тоже никого особо не громило. по 10-15 матчей выигрывали со счетом 1:0 за сезон. Итог Чемпионы СССР 1966, 1967, 1968, 1971. А все 1:0. Фарт.)) Геннастый думает что сейчас конец 40-ых, когда действительно забивали помногу.... А сейчас любой аутсайдер упрётся рогом, попробуй ему много забить!

22:15

Exsorsist

Динамо Киев в конце 60-х во времена СССР тоже никого особо не громило. по 10-15 матчей выигрывали со счетом 1:0 за сезон. Итог Чемпионы СССР 1966, 1967, 1968, 1971. А все 1:0. Фарт.))

22:07

РусланИ

орлов долб..б. Это не фарт, это факт.

22:07

dominels.ru

Уберите этого маразматика со страниц СЭ.

22:03

Очень плохой мальчик

Более тупого комментатора, чем Орлов, я еще не слышал.

21:59

баламошка

Гена- кл...р до колена.

21:56

1 JAMAL

Игра Зенита - Газпром

21:49

King's Bounty IIII

James Gang Дедушка Орлов попутал берега... Что же тогда на первом месте не "Ростов"? __________ Судейки много очков отжали...

21:46

Очень плохой мальчик

Что, старый хрыч, завидно?

21:44

Chelsea 13

Фарт, Ок, ну фарт дак фарт, фортуна улыбается сильнейшим, разве нет? :)

21:44

TT24

Я хоть и уважаю старость, но Орлова терпеть не могу ни как комментатора, ни как футбольного аналитика. Старческий, без каких либо особых и чем то выдающихся ноток голос, тупые и бесполезные комментарии по ходу матча, отсутсвие объективности в силу предвзятости и т.д. Слушать его комментарии про Спартак, это все равно что слушать комментарии Госдепа США по поводу РОССИИ. Орлов, слушать твою некомпетентность про фарт после матча с Тереком, это ниже достоинства многих болельщиков и даже не Спартака. Кстати про Ростов, когда вслед за тобой уходит 6-7 игроков это не то же самое, что начать с нуля. К Бердыеву испытываю определенное уважение, но Все его команды мне не симпатичны, в отличие от того же Краснодара.

21:44

James Gang

Дедушка Орлов попутал берега... Что же тогда на первом месте не "Ростов"?

21:41

Валерий Милан-Монако

Теперь понятно почему не любят журналистов( они любят поднимать шумиху и брать интервью у разных ублюдков( А этот клоун( который постоянно сотрясает за зенит(за зенит (у которого нет достойной истории( обычная выскочка((которую нужно вернуть на место(

21:40

HAZELSAMARA

" Раз повезло, два повезло - помилуй Бог, ведь надобно и умение! " (Суворов А.В.)

21:37

zega

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛИДЕРСТВО "СПАРТАКА" ФАРТ")))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А победы Зенита в ЧР - это результат постоянных судейских "ошибок" в пользу Зенита.

21:33

Алкимо. 45 лет за Спартак!

У Гены просто огромная жаба поселилась, как же, бомжары в ауте)

21:30

traveller09

– Это фарт. Я уже говорил вам, что содержательнее всех играет "Ростов".(с) Видимо, Геннадий Орлов планирует комментировать Ростов в еврокубках, пока готовит почву.

21:28

King's Bounty IIII

Еще верните Ростову 3 очка, которые украли в ленинграде. гена после вчерашнего в заплыве...

21:20

Gladiator-76

Придворный Газпромовский глашатай)))))

21:19

П_о_в_а_р

Тролляра из ГенадийСергеича годный, однозначно.))

21:18

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ