Геннадий Орлов: "Кокорину поставлю "четверку" с минусом"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил прогресс нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Однако, по словам журналиста, форварду есть над чем работать.

– Какую оценку поставите Кокорину за первую часть сезона?

– "Четверку". Прогресс очевиден. Я его критиковал, но для чего? Не ругают тех, которые не могут прибавить. А Кокорин способен. Радует его старание, его физическая готовность.

– А какие претензии по игре?

– Нужно учитывать мнение Мирчи Луческу. Он же призывает форварда больше забивать. Так что поставлю ему даже "четверку" с минусом. Мне кажется, что в "Динамо" рядом с замечательным немцем Кураньи Кокорин смотрелся интереснее и эффективнее. Пока в "Зените" до конца не выстроилась передняя линия. Жаль, что Мак и Жулиану под конец подустали. А в принципе, они здорово заваривают атаки. Помню, на сборах у Луческу великолепно удавался переход из обороны в атаку. Все быстро, четко. А в декабре это куда-то делось… Так что есть над чем работать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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