Геннадий Орлов: "Кокорин все делает не то и не так"

Известный комментатор Геннадий Орлов в инетрвью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин достиг своего потолка. По его словам, форвард принимает неправильные решения на поле, когда нужно давать результат.

– Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

– Если "Зенит" займет второе место и попадет в Лигу чемпионов, нужно ли оставлять Луческу?

– Мне некорректно об этом говорить. Все решает руководство клуба. Нужно посмотреть, что будет дальше. Есть ли у "Зенита" перспективы с Луческу? Думаю, ответ на этот вопрос мы получим после окончания сезона. Не раньше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова