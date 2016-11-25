Геннадий Орлов: "Кокорин - обучаемый!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил прогресс нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Он добавил, что в последнее время форвард заметно прибавил.

– Как вам Кокорин на острие атаки в матче с "Маккаби"?

– При Дзюбе и Кокорине на острие – две разные атаки у "Зенита". При Дзюбе КПД, конечно, выше.

– После Катара вы здорово раскритиковали Кокорина. Сейчас положительная динамика налицо?

– От тех своих слов не отказываюсь. Не я один его критиковал. Но должен сказать, что Кокорин растет на глазах. Молодец. В предыдущем матче, если вы не знаете, он получил повреждение. Ему заехали здорово шипом в ногу. И тренеры думали, сможет ли он выйти с "Маккаби". Но Кокорин сказал, что готов. Понимал, что нужно помочь команде. А какой он гол забил! В борьбе, ему же тоже досталось. Он потом морщился… Уважение. Побеждает боль, зарабатывает положительные баллы на свой футбольный счет.

– УЕФА даже включил его в список претендентов на игрока недели в Лиге Европы.

– Я не удивлен. Кокорин играл самоотверженно и эффективно. Самое главное – он обучаем! Черчесов сейчас мечтает о том, чтобы его футболисты отошли от прежних игровых стереотипов. Кокорин как раз показывает, что он творческий парень, подхватывает новые идеи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым