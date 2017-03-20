Геннадий Орлов: "Иванович крепко встал на свою позицию в центре защиты"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура "Зенит" – "Арсенал" отметил, что питерцы стали прибавлять. По словам журналиста, команда набирает физические кондиции.

– После матча с "Амкаром" вы сказали, что игра у "Зенита" пока не поставлена. Что теперь?

– Изменения видны. Команда физически набирает форму. Появляется скорость. Удачно сыграл Эрнани. Он смотрелся увереннее, чем Хави Гарсия. В целом, понравился Цаллагов, на уроне действовал вратарь. Кришито лучше играть левым защитником.

– Что скажете про Ивановича?

– С ним в паре в центре обороны прибавляет Нету. То же самое было и при Гарае. Защита действовала увереннее.

– Жирков остался в запасе…

– Ну и что? Еще неизвестно, кто лучше смотрится на фланге – Кришито или Жирков.

– Иванович вернул себе место в составе?

– Да. Он крепко встал на свою позицию в центре защиты. Главное, что команда набирает физические кондиции. Появляется уверенность. (Виталий АЙРАПЕТОВ)