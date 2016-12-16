Геннадий Орлов: "Эрнани может играть на двух позициях, а Хави Гарсия игрок ограниченных возможностей"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что новичок "Зенита" Эрнани очень пригодится команде. По его словам, хавбек способен закрыть не одну позицию.

– Конечно, я изучал игру Эрнани. Что тут сказать? Это одновременная подмена Хави Гарсии и Витселю. Настоящий полузащитник, жесткий, который может действовать на двух позициях.

– Означает ли этот переход то, что Витсель все-таки уходит?

– Я уже где-то прочитал, что в "Ювентусе" он будет играть под 28-м номером. Ну, кто это сейчас может сказать? Все решится в январе. Как поведут себя переговорщики? Мне же рассказывал генеральный директор клуба Максим Митрофанов про прошлый возможный переход. Он искренне удивлялся: ну как же так, в последний момент туринцы начали оформлять трансфер… Так же не делается. "Ювентус" сам отнесся тогда к приобретению Витселя не очень серьезно. В общем, давайте дождемся января.

– Хави Гарсия не совсем устраивает Луческу?

– Это же наследие от предыдущих тренеров. Все-таки он футболист ограниченных возможностей. А Луческу хочет видеть в своей команде опорника, который может делать длинные передачи в атаку. К сожалению, Хави Гарсия этим не отличается. Образец – это, конечно, Пирло, но где же таких еще взять? Но опорник, считаю, обязан участвовать в атаках. А Хави Гарсия…

– Не тянет?

– Он разрушитель. Для уровня команды, которую хочет выстроить Мирча Луческу, он недотягивает.

– Значит, приобретение бразильца – очередной крен на атаку?

– Ну конечно! У Луческу все на атаку! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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