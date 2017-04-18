Геннадий Орлов: "Дзюбе не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне"

Известный комментатор Геннадий Орлов, который работал на матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (2:1), в интервью "СЭ" отметил, что нападающий питерской команды Артем Дзюба должен быть осторожен в своих заявлениях. Перед поединком форвард назвал болельщиков красно-белых "сектантами".

– Ваша студия находилась прямо рядом со спартаковским сектором. Есть даже видео, где поклонник красно-белых бросается радостно на стекло кабинки. Что тогда испытывали?

– В общем-то ничего. Понимал, что этот человек хотел попасть в эфир. Вот такое вот желание прославиться.

– Он – сектант?

– Это вы про слова Дзюбы? Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне. Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова