Геннадий Орлов: "Думаю, что новый президент "Зенита" может искать и нового тренера"

Известный телекомментатор, мастер спорта Геннадий Орлов предположил, что новый генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко, возможно, будет искать нового главного тренера команды вместо Мирчи Луческу. По мнению журналиста, у него сложится отличный тандем с новым спортивным директором клуба Константином Сарсанией. Напомним, что оба руководителя ранее уже работали в питерском клубе.

– Тандем Фурсенко – Сарсания очень сильно изменит "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – Помню, когда (президентом "Зенита" в 2006 году) был назначен Фурсенко, он поехал к Властимилу Петржеле. Думаю, что новый президент "Зенита" может искать и нового тренера. Но как это будет решаться, нужно спрашивать только у него самого. Я не знаю.

Это опытные специалисты. "Зенит" знает их, они знают "Зенит". В свое время они собирали команду для Дика Адвоката. Это очень мощный тандем. Мне всегда нравилось, как Сарсания анализирует игроков, он всегда давал точные оценки. Можно сказать, что он в прекрасной форме. Не думаю, что он будет допускать просчеты в селекционной политике. Набор новых игроков в этом сезоне ничего не дал "Зениту". Только один Андрей Лунев заиграл, остальные никак себя не проявили.

При них появился Анатолий Тимощук, Павел Погребняк тогда был хороший. Данни тоже пришел. Он дебютировал в матче за Суперкубок Европы и забил. Полагаемся на опыт Фурсенко и Сарсании. Думаю, "Зенит" сейчас усилится.