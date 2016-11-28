Геннадий Орлов: "Драка Дзюбы и Лодыгина? Здесь не тот случай"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что драки после матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" между игроками "Зенита" Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным не было. По словам журналиста, нападающий и вратарь могли просто поругаться.
– В драку Дзюбы с Лодыгиным вы не верите. А в перепалку?
– Они могли петушиться, поговорить на повышенных тонах – не более. Но вы же знаете, что такое драка. Когда один ударил, другой ответил, и понеслось… Здесь не тот случай. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Роман72
Геннадий Сергеич! Красавелло! Слово то какое точное подобрал - петушились. В точку! Игроки зенита после матча петушились в раздевалке! Только не баньте меня. это не я сказал, это наш глубокоуважаемый комментатор!
17:43