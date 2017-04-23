Геннадий Орлов: "До вчерашнего дня "Спартак" отличался командным духом. "Зенит" его забрал"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Спартак" еще может упустить чемпионство в этом сезоне. Во вчерашних матчах 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал" (2:0), а "Спартак" уступил "Ростову" (0:3).

- Лидерство "Спартака" можно объяснить тем, что не так хорошо играют "Зенит" и ЦСКА, - сказал Орлов. - Армейцы и питерцы теряют очки. "Спартак" в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.

До вчерашнего дня "Спартак" отличался высоким командным духом. "Зенит" его забрал (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова