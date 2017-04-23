Геннадий Орлов: "До вчерашнего дня "Спартак" отличался командным духом. "Зенит" его забрал"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Спартак" еще может упустить чемпионство в этом сезоне. Во вчерашних матчах 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал" (2:0), а "Спартак" уступил "Ростову" (0:3).
- Лидерство "Спартака" можно объяснить тем, что не так хорошо играют "Зенит" и ЦСКА, - сказал Орлов. - Армейцы и питерцы теряют очки. "Спартак" в итоге вырвался. Посмотрим, как пойдет дальше. 7 очков отрыва – это не так уже и много. Впереди еще дерби с ЦСКА.
До вчерашнего дня "Спартак" отличался высоким командным духом. "Зенит" его забрал (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)
hawback
По моему, большинство тут слегка тронулись, купивший, по вашему, все Газпром, позволяет ангельской компании Лукойл, не ставить два чистых пеналя и обескровливает набравшую приличный ход команду перед очной встречей со Срамтаком, хотя Урал конечно и сам постарался, не было нарушения в эпизоде с Бикфалви, но Павлюченко накинулся на судью так, что тот имел право достать красную и он это сделал, а Емельянова тоже по делу удалили, двое чуть не подрались обоим по желтой, кто же виноват, что у Емельянова это была вторая, Зенит что-либо, а у ГСО ещё многим поучиться стоит.
13:51
Platinum1991
Геннадий! Какой командных дух??? Где вы его видели??? Духом и близко в Спартаке НЕ ПАХНЕТ, вот уже 15 лет! Сейчас пахнет в Спартаке судейским духом, судейским произволом в пользу Спартака и судейскими ТУХЛЫМИ победами! Что Федун хотел, то и получил! Судьи услышали (НЕ ЗАДАРОМ) желание Федуна добиваться тухлых побед и пошли навстречу просьбам лукойловских "трудящихся"! Не задаром, а согласно ЦЕНЫ вопроса! Спартаковские игроки устроили Каррере "ПРАЗДНИЧНУЮ" головомойку своей БЕЗОБРАЗНОЙ игрой и полным отсутствием командного духа! Как готовились, так и сыграли! ПРОСТО БЕЗОБРАЗНО! Это полное бессилие Карреры! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут по полю пешком ходить, расписываться в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать приветы ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского !!! Поздравляем Ростов с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой! Теперь вам понятно, как играет Спартак??? В этой игре арбитр встречи судил ЧЕСТНО и Спартак ПРОИГРАЛ, а когда судьи ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаются в пользу Спартака, вот только тогда Спартак выигрывает! Спартак выигрывает, только за счёт судейского произвола в пользу Спартака! Эта игра показала, что Спартак на судейских ошибках занимает первое место и НЕ ПО ПРАВУ! Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других! В этой игре даже видео повторов не потребовалось бы, если бы они уже сейчас были введены в нашем чемпионате. Ростов показал класс и на мастерстве РАЗГРОМИЛ Спартак! Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 16 очков, то есть станет 38, а это только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Вы же видите, как "Спартак" вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
13:48
James Gang
Геннастого нехило заносит, интересно что скажет после окончания чемпионата?
13:39
Кaраcик
Спартак расслабился после матча с Зенитом. Пройти весь турнир без сбоев крайне тяжело. Тем более, для Спартака матч с Зенитом был важнее, чем с Ростовом. Но, чемпионства Спартак уже не упустит. Что касается командного духа, то у Спартака после гегемонии команды в конце девяностых, его не было и нет. Есть хорошо поставленная игра, есть классные игроки, но спартаковский дух - это уже ностальгия по прошлому.
13:31
П_о_в_а_р
До вчерашнего дня "Спартак" отличался высоким командным духом. "Зенит" его забрал (смеется). -------------------------------- Шта?
13:29
SS-1525-Sergey
Геннадий - ау! Кто чего забрал? Съездил а Тушино и пропитался тухлячком, повесь одёжку на балкон или лоджию пусть выветрится. Свинной дух - это проклятье и карма, не нужно его ни кому забирать!
13:26
guy1984
старый, больной человек
13:12
icezellion
ГСО на пенсию пора. Вчерашнее комментирование и оценка зрителей на сайте матчтв ярко говорят о том, что пора уже, пора.
13:05
King's Bounty 161
гена - типичный ленинградец. подлый и с комплексом провинциальной неполноценности.
12:58
Звездоносец
Никогда не питал любовь к Спартаку ,но зачем говорить такую чепуху старому маразматику ?Вчера вся страна видела в какие игры играет твой Зенит .Позорники ! Без продажных судей вы-никто .Таким же макаром Кубок Гагарина с матрасами вместе взяли .Зато построили самый дорогой стадион в мире ,превышающий первоначальную стоимость в 11 раз ! У вас там сидят одни воры в законе и страну до нищеты довели .
12:56
футбол>2018
маразм Орлова крепчает!!Так что там забрал Зенит у Спартака вчера???? Ну и при чем тут Зенит?!
12:50
Денис КБ
я чет упустил ? зениту еще один гол пририсовали после матча?
12:48
футбол>2018
Орлову надо не смеяться , а плакать!!!Зенька полностью деградировал!!!!
12:43
морпех
Прикольно...да если б в равных составах,к примеру,Позор сыграл бы вничью - тогда ещё бы можно было о чём - то говорить...но после того беспредела....хм....Это как раз тот случай,когда очки и рез - т забудутся,а вот кол - во игроков соперника - останется!И(хотя,конечно,игроки Позора не виноваты)этой команде,думаю,уже никогда не отмыться от этого мирового позора!
12:38
nicon.i
Во старпера несёт. После таких побед плакать надо. А не про дух говорить и радоваться.
12:38
tigana.1982
В чем он прав, так это в том что в Ростове Спартак не выглядел командой, не умирал на поле как это было в большинстве игр сезона... Кроме того, действительно, и ЦСКА, и Зенит играют нестабильно - поэтому вряд ли Спартак упустит первое место.
12:37
okini
Zloy_ekb - Тут, скорее, крыша потекла не у Орлова, а у корреспондента и редактора. Текст про 3-0 - подводка к интервью
12:36
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
никто его не забирал. он сам его испустил)). чуете как пахнет?
12:36
ФанТема
ДОСТАЛ ЭТОТ О
12:34
ravilius777
Этот старый Маразматик просто уже Бесит, смотрит повтор и на всю страну лжет
12:32
Мяс@руб
"Зенит" забрал командный дух у СМ - УЛЫБНУЛО, даже самого Геннадия Орлова улыбнуло.
12:29
norta30
Совсем у деда крышу свернуло!!!
12:29
карельский свинопас
скорее "душок"....вместе с Еськовым....
12:29
Kent....
Клоун этот Орлов
12:28
Zloy_ekb
Во вчерашних матчах 24-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Урал" (3:0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ У Орлова все в порядке с головой?
12:28