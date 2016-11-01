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Геннадий Орлов: "Анюков не поехал в сборную к Слуцкому, а сейчас может поехать"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов не исключает, что защитник "Зенита" Александр Анюков возобновит карьеру в сборной России. По его словам, Анюков достойно заменил Игоря Смольникова после того, как игрок петербургской команды получил травму.  

- Анюков по-прежнему не хочет выступать за сборную России?

- Нет, это он так Слуцкому говорил. Сейчас просто другая сборная. Все привыкли, что Саша Анюков молчун. Но он очень адекватный парень, все прекрасно понимает. У него все идет нормально, вот он и молчит.

- Но разве не хочется поиграть за сборную?

- Думаю, если его пригласят, то он поедет. Анюков, как и Жирков, к Слуцкому не пошли. Здесь уже нужно говорить о взаимоотношениях тренер-игрок. Такое было всегда. У всех тренеров были размолвки с талантливыми игроками.

- Все-таки в истории с Жирковым - официальная версия травма.

- Но в сухом остатке осталось недопонимание между тренером и игроком. Это же было.

- А Анюков сейчас дотягивает до уровня сборной?

- Это уже решать Черчесову. Анюков приносит пользу "Зениту". Смольников выбыл на несколько месяцев, и Саша его сейчас достойно заменил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

Скрипач не нужен.

17:42

DMisha4

Как же задолбало это!!! Один к Слуцкому не пошел, другой к Черчесову не пойдет. Сборная не факультатив по желанию. Пригласили иди, не устраивает тренер, играй молча, ты не за тренера, а за страну играешь!

17:21

Коновалов

Геннадий Сергеевич руллит)))

16:54

MAKKOR

И еще не забудьте вызвать Игнашевича ему в партнеры по обороне...

16:51

merniloskut

Сборная это не обогревочный пункт и не суповая кухня!

16:48

Pleafant

Анюков,при всём к нему уважении,Уже не тот,возраст даёт себя знать,его проходят,из под него забивают(например первый гол Анжи).Спасибо,что он затыкает дыры,созданные безголовым менеджментом Зенита,но в сборной,например,Фернандесу,он не конкурент,тот и выше и мощнее и быстрее.А вот Шишкину он не уступает.

16:44

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