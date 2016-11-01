Геннадий Орлов: "Анюков не поехал в сборную к Слуцкому, а сейчас может поехать"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не исключает, что защитник "Зенита" Александр Анюков возобновит карьеру в сборной России. По его словам, Анюков достойно заменил Игоря Смольникова после того, как игрок петербургской команды получил травму.
- Анюков по-прежнему не хочет выступать за сборную России?
- Нет, это он так Слуцкому говорил. Сейчас просто другая сборная. Все привыкли, что Саша Анюков молчун. Но он очень адекватный парень, все прекрасно понимает. У него все идет нормально, вот он и молчит.
- Но разве не хочется поиграть за сборную?
- Думаю, если его пригласят, то он поедет. Анюков, как и Жирков, к Слуцкому не пошли. Здесь уже нужно говорить о взаимоотношениях тренер-игрок. Такое было всегда. У всех тренеров были размолвки с талантливыми игроками.
- Все-таки в истории с Жирковым - официальная версия травма.
- Но в сухом остатке осталось недопонимание между тренером и игроком. Это же было.
- А Анюков сейчас дотягивает до уровня сборной?
- Это уже решать Черчесову. Анюков приносит пользу "Зениту". Смольников выбыл на несколько месяцев, и Саша его сейчас достойно заменил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
foreverCSKAforever
Скрипач не нужен.
17:42
DMisha4
Как же задолбало это!!! Один к Слуцкому не пошел, другой к Черчесову не пойдет. Сборная не факультатив по желанию. Пригласили иди, не устраивает тренер, играй молча, ты не за тренера, а за страну играешь!
17:21
Коновалов
Геннадий Сергеевич руллит)))
16:54
MAKKOR
И еще не забудьте вызвать Игнашевича ему в партнеры по обороне...
16:51
merniloskut
Сборная это не обогревочный пункт и не суповая кухня!
16:48
Pleafant
Анюков,при всём к нему уважении,Уже не тот,возраст даёт себя знать,его проходят,из под него забивают(например первый гол Анжи).Спасибо,что он затыкает дыры,созданные безголовым менеджментом Зенита,но в сборной,например,Фернандесу,он не конкурент,тот и выше и мощнее и быстрее.А вот Шишкину он не уступает.
16:44