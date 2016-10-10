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Генменеджер "Реал Солт-Лейк": "Мы приобрели Мовсисяна у одного из крупнейших клубов мира"

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

Генеральный менеджер клуба "Реал Солт-Лейк" Крейг Вайбель поблагодарил "Спартак" после объявления о выкупе нападающего красно-белых Юры Мовсисяна. О сделке клуб МЛС сообщил сегодня. До этого армянский футболист выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– Было очень приятно работать со "Спартаком" через агента Юры, который помог нам выкупить контракт футболиста, о чем мы думали продолжительное время, – цитирует клубная пресс-служба Вайбеля. – Агент выполнил огромный объем работы, представляя сразу несколько сторон, а "Спартак" был почтителен и профессионален в каждом вопросе. Для нас огромная честь приобрести футболиста у одного из крупнейших клубов планеты.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

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