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Генменеджер "Реал Солт-Лейк": "Мовсисян - игрок мирового класса"

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Юра МОВСИСЯН.Мовсисян vs РФПЛ. Юра, это не тот "Реал"!

Генеральный менеджер клуба "Реал Солт-Лейк" Крейг Вайбель остался доволен выкупом контракта нападающего Юры Мовсисяна у "Спартака". О сделке клуб МЛС объявил сегодня. До этого армянский футболист выступал за "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с января этого года.

– Юра является игроком мирового класса, и выкуп его контракта – это знак прогресса и роста нашей команды, – цитирует клубная пресс-служба Вайбеля. – Мы очень рады осуществившейся сделке. Речь идет не только об игроке, но и о руководителях клуба, которые подобными сделками желают вывести свой клуб на новый уровень.

Напомним, что в составе "Спартака" нападающий выступал с 2013 по 2015 год, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 27 голов.

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