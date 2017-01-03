"Генк" был готов продать Бэйли в "Спартак" за 25 миллионов евро

"СЭ" стали известны подробности переговоров по трансферу форварда "Генка" Леона Бэйли в "Спартак".
Переговоры начались в сентябре, "Генк" поднял цену на ямайского форварда сначала до 18, а потом до 20 миллионов евро. В итоге финальная цена составила 25 миллионов евро, после чего переговоры были прекращены.
Потенциально Бэйли, как считается, сильнее Квинси Промеса. По итогам сезона-2015/16 Бэйли был признан лучшим молодым игроком бельгийского чемпионата. В текущем чемпионате на его счету 2 мяча в 18 матчах, а также 7 голов в 12 играх Лиги Европы. Сайт transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллиона евро. (Вячеслав КОРОТКИН)
budulay1974
Нет такой игрок не нужен. Это точно. В пас судя по всему совсем не научин играть. За всю нарезку, всех его моментов только один раз отдал пас. А это означает что партнеров не видит, и все привык решать сам. Тащит одеяло на себя. Спартаку и думаю Зениту не пригодится такой игрок а вот ЦСКА скорее всего да он подойдет. НО цену бельгийцы за него конечно заломили очень много. 15 лямов это предел что он стоит, если его Трнсфер оценивает в 12,5 лямов.
18:14
баламошка
За кастрюлю волшебного борща можно купить. Не дороже.
18:12
werder63
Облезлый одуванчик (25 млн против 40)))) только в Зенит! Только там газ обменивают на шлак!
18:11
Alex.S
В Зенит пускай продают. За 25 млн.
18:09
dmit1133
За такие деньги из нашего чемпа надо продавать,а искать и покупать не дороже 10-ти! Вот тогда это будет считаться селекцией!
18:00
васятка
за одного и 25!?!? с ума сошли? вот 10 по 2.5 это норм
17:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
в текущем чемпионате на его счету 2 мяча в 18 матчах, transfermarkt.de оценивает футболиста в 12,5 миллионов евро. В итоге финальная цена составила 25 миллионов евро. пххх))). берите. жижи в недрах раши на всех бездарей хватит. и плевать, что гражданам жрать нечего...
17:47