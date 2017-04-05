Гендиректор "Зенита": "Рассмотрел бы создание закрытых лиг с четкими целевыми показателями"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов выразил мнение, что российскому футболу следует рассмотреть создание системы лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5-10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона. По его словам, это должно повысить общий уровень лиги, а также позволит турниру быть более стабильным в финансовом плане.

- Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы "закрытых" лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них, - приводит ТАСС слова Митрофанова. - Считаю, что такие лиги можно было бы "закрыть" (то есть сделать состав команд-участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками.

В целом мы понимаем мотивацию руководства лиги (РФПЛ), когда оно задумывается о подобных решениях. К сожалению, уровень клубов и зачастую их подход к участию в соревнованиях РФПЛ сводится исключительно к решению сиюминутных задач и достижению локальных спортивных результатов.

В то время как РФПЛ заинтересована и стремится, прежде всего, к всестороннему комплексному развитию клубов и футбола в целом - качественных сдвигов в инфраструктурном и коммерческом аспектах, развитию детских академий при клубах и системы подготовки молодых футболистов - основная масса клубов действительно находится в сложном положении и не соответствует многим критериям. Следовательно, снижается и качество соревнований в рамках самой лиги.

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