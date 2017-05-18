Гастроли группы "Би-2" под угрозой срыва из-за ареста солиста перед игрой "Спартака"

Гастроли группы "Би-2" оказались под угрозой срыва из-за задержания солиста Егора "Лева Би-2" Бортника. Как сообщает телеканал "Рен", задержанный перед матчем 29-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Тереком" (3:0) музыкант минувшую ночь провел в здании столичного управления полиции на Петровке. Его в ближайшие часы должны доставить в суд.

Напомним, что Егор Бортник был задержан при досмотре перед матчем, на который пытался попасть, чтобы поболеть за "Спартак" и отпраздновать чемпионство клуба. У него обнаружили вещество, похожее на марихуану. За незаконное хранение запрещенных веществ артисту может грозить штраф в пять тысяч рублей или даже лишение свободы на пятнадцать суток. При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.