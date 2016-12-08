"Галатасарай" попытается купить Боккетти в январе?

"Галатасарай" может предпринять попытку купить защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти в январе. Как сообщает Gunes, представители клуба из Стамбула уже контактировали с красно-белыми по поводу возможного трансфера 30-летнего итальянца. Ранее его агент подчеркивал, что у Боккетти есть варианты продолжения карьеры в других клубах, а также возможность продления контракта со "Спартаком".

Действующий договор Боккетти с красно-белыми рассчитан до мая 2017 года. В этом сезоне итальянец провел 13 матчей, забив один мяч.