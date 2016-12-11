10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Галатасарай" готов платить Боккетти 2,5 миллиона евро в год

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"Галатасарай" готов предложить защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти более выгодные условия, чем московский клуб. Как сообщает Sporcope, 30-летний итальянец хотел бы подписать новый договор с красно-белыми, однако те предлагают трехлетний контракт только с зарплатой 2 миллиона евро в год. В то же время "Галатасарай" готов платить ежегодно Боккетти 2,5 миллиона евро.

По данным источника, в борьбу за игрока пытался вмешаться "Бешикташ", но Боккетти не устроили варианты контракта, предложенные этим клубом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Бокетти, после вчерашнего тер.акта, согласится наверно на любые деньги чтобы остаться.

10:55

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