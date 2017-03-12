Гаджи Гаджиев: "Зениту" надо ориентироваться не на судейство"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что сопернику не стоит сетовать на судейство. По словам наставника, у питерцев сильные игроки, а бюджет в десятки раз больше.

- Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку "Зенита" - нет, - цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". - Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала.

"Зенит" - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у "Зенита", когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у "Амкара", как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.