15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Зениту" надо ориентироваться не на судейство"

0
0
0
0
7
 
Сегодня. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Арбитр Евгений ТУРБИН и зенитовцы ЖУЛИАНУ, МАУРИСИУ и Доменико КРИШИТО (справа налево).День Турбина. Виноват ли арбитр в поражении "Зенита" от "Амкара"?

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России отметил, что сопернику не стоит сетовать на судейство. По словам наставника, у питерцев сильные игроки, а бюджет в десятки раз больше.

- Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку "Зенита" - нет, - цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". - Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала.

"Зенит" - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у "Зенита", когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у "Амкара", как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.

 

Опрос

Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31846/

0
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

футбол_2018

«Зенит»-2017 – это разношерстная толпа людей, равно довольных текущим моментом жизни. Никогда и нигде такого рода массовка, случайно собравшаяся в одном месте, не называлась командой.

16:35

bond1951

заныли и заплакали и это сборище еще на что то претендует.....

16:32

Алекс1976 Ачинск

Хорошо ответил

16:11

biggp1

такому автобусу гаджиева позавидовал бы и Бердыев.. жалко,что еще одного вратаря нельзя ставить в ворота,а ,гаджиев?

16:03

pushgun

О чем статья???? На судейство Спартак ориентируется, теперь и Амкар еще...

15:55

merniloskut

Золотые слова!

15:29

SP2

Ещё и указывает! Одного удаления Бородина достаточно... Всё понятно уже...

15:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ