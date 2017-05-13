Гаджи Гаджиев: "У Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего "Спартака"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев высоко оценил игру своей команды, несмотря на поражение в матче 28-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). При этом специалист отметил, что безвыигрышная серия, составляющая четыре встречи, не прибавляет хорошего настроения.

- Безвыигрышная серия не прибавляет хорошего настроения, - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". - Хотя я не могу сказать, что огорчен сегодняшней игрой. Я огорчен результатом игры. У "Амкара" было больше реальных шансов забить, а у "Спартака" был один момент, который они использовали. В этом эпизоде была грубая ошибка на фланге, дали разыграть. В остальном я доволен игрой своих футболистов.

"Амкар" подсел после пропущенного гола? Как, если мы большую часть второго тайма провели на половине поля соперника? В первой половине игры были какие-то качели. Все равно у нас было больше моментов. У Гасилина было столько возможностей, сколько не было у всего "Спартака".

Полные трибуны? Этого хочется каждому игроку, каждому тренеру. Это создает совсем другую ауру на поле. Ведь мы же делаем не просто работу. Должно присутствовать творчество, эмоции. В Перми любят футбол. Нужен стадион.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"