Гаджи Гаджиев: "Сыграли не на пределе возможностей"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России остался доволен самоотдачей игроков. По словам наставника, они действовали на пределе своих возможностей.

– "Зенит" имел большую часть времени территориальное преимущество. Мы не смогли выставить четверых игроков основного состава. Мы могли бы сыграть лучше, если бы была полной обойма, – цитирует Гаджиева официальный сайт "Амкара". – Но тем, кто вышел, надо сказать спасибо. Они сыграли не на пределе возможностей с точки зрения умения играть, но с точки зрения самоотдачи – безусловно. Поддавливал авторитет соперника. В некоторых случаях мы могли играть увереннее, часто прижимались к воротам. Но результатом, конечно, доволен. И игра была достойной "Амкара" и достойной премьер-лиги. У тренера всегда есть моменты, которые нужно поправлять. Для нас эта победа очень важна, мы будем стараться и дальше улучшать игру. Приятно, что было много народа на стадионе, хотелось бы, чтобы у них были более комфортные условия для игры.

– Почему вы сделали выбор в пользу Анене? И когда восстановится Милькович?

– Анене – очень одаренный футболист, жаль, что мы его продаем. Он обладает высоким потенциалом, который он еще не раскрыл до конца. Он еще не стал мужиком. Каждому плоду свое время – Анене только начал раскрываться, он добавил во всем, у него есть и мощь, и скорость. Но не ставили мы его, потому что у нас была большая обойма легионеров. По-другому мы не могли скомплектовать состав. Но сегодня я не сомневался, что его надо ставить. Милькович когда восстановится, неизвестно, у него редкая травма, полученная при развороте стопы. Жаль, конечно, у нас не такая большая обойма.

– Чем вы объясните обратную замену Йовичича?

– У него была травма, но он восстановился. А обратная замена была чисто тактической. Чуму я не хотел менять категорически. Было ясно, что в конце надо выпускать Салугина, он неплохо выглядит. Но вместо кого? Гола менять я не хотел, Пашку Комолова тоже не было резона менять, он сыграл хороший матч. Обратные замены всегда неприятны, но мы должны исходить из интересов команды.