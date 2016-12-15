Гаджи Гаджиев: "Спартак" - открытие сезона"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "Известиям" подчеркнул, что открытием нынешнего сезона можно назвать "Спартак". Красно-белые после 17 туров премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Зенит" на пять очков.

– Согласны с мнением, что "Амкар" – главное открытие первой части РФПЛ?

– Сложно сказать. Можно найти и другие открытия, например "Спартак". Впервые за многие годы они – лидеры чемпионата. Понятно, что это клуб с традициями и для него не может быть других мест, кроме первого или второго. Но на протяжении многих лет у красно-белых не получалось стабильно показывать высокий уровень игры. Можно назвать и другие команды, которые в этом году тоже, как мне кажется, внесли вклад в напряженность игр чемпионата. К примеру, "Оренбург", несмотря на то что находится в нижней части турнирной таблицы, достоин звания открытия нашего чемпионата. Соглашусь и с тем, что результат "Амкара" нельзя назвать ожидаемым. Да, некоторые игры и общий итоговый результат наверняка стали откровением для многих любителей футбола.