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Гаджи Гаджиев: "Погода мешает "Амкару" готовиться к матчу против "Спартака"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев уверен, что шансы добиться положительного результата в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" у команды будут лишь при условии хорошей физической подготовки, информирует пресс-служба пермяков. По словам специалиста, рано наступившие морозы не позволяют красно-черным успешно тренироваться на газоне стадиона "Звезда".

Тренер выразил мнение, что выходом из ситуации могли бы стать занятия в крытом футбольном манеже "Пермь Великая". Искусственный газон хорошего качества там уже положен, однако разрешения на занятия "Амкар" пока не получил. По словам главного тренера, руководство красно-черных будет просить краевые власти разрешить тренировки в манеже, поскольку от этого может напрямую зависеть результат футбольного матча со "Спартаком".

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31576/

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