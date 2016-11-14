Гаджи Гаджиев: "Погода мешает "Амкару" готовиться к матчу против "Спартака"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев уверен, что шансы добиться положительного результата в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" у команды будут лишь при условии хорошей физической подготовки, информирует пресс-служба пермяков. По словам специалиста, рано наступившие морозы не позволяют красно-черным успешно тренироваться на газоне стадиона "Звезда".

Тренер выразил мнение, что выходом из ситуации могли бы стать занятия в крытом футбольном манеже "Пермь Великая". Искусственный газон хорошего качества там уже положен, однако разрешения на занятия "Амкар" пока не получил. По словам главного тренера, руководство красно-черных будет просить краевые власти разрешить тренировки в манеже, поскольку от этого может напрямую зависеть результат футбольного матча со "Спартаком".