Гаджи Гаджиев: "Очевидных моментов у "Зенита" не было"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России остался довлен игрой команды. По словам наставника, у питерцев не было реальных возможностей для взятия ворот.

– "Зенит" владел территорией, но нельзя сказать, что у соперника были очевидные моменты. Хотя, конечно, "Зенит" мог забить, – отметил Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Это заслуга нашей команды. Действовали дисциплинированно и самоотверженно. Свою роль сыграло и стечение обстоятельств.

Повторюсь, реальных моментов у "Зенита" не было. Мы владели мячом в 2-2,5 раза меньше, однако у нас были хорошие контратаки и реальные возможности для гола. И в первом тайме, и во втором, когда были свободные зоны. Я доволен результатом. Тем более, учитывая то, что у нас нет группы игроков. Пришлось перестраиваться. В середине поля действовали не лучшим образом, но в целом нормально.