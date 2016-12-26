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Гаджи Гаджиев: "Не могу идти против руководства "Амкара" по вопросу Джикии"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что не может пойти против руководства клуба в вопросе продажи защитника Георгия Джикии в "Спартак". По словам специалиста, он хотел бы сохранить игрока у себя.

– Конечно, я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но есть руководство, которое тоже решает поставленные перед ними задачи, – цитирует ТАСС Гаджиева. – Никто бы не хотел, чтобы клуб закончил сезон, к примеру, как "Томь". Я все понимаю и не могу идти против решения руководства.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3907921

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КОММЕНТАРИИ (1)
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triumfator

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