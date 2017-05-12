Гаджи Гаджиев: "Какая разница, каким составом "Спартак" приедет в Пермь?"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что у команды короткая скамейка запасных. Специалист отметил, что несмотря на то, что "Спартак" прилетит в Пермь в качестве новоиспеченного чемпиона России, ждать от них игры "спустя рукава" не приходится

– Какая разница, какой состав приедет? – цитирует "Эхо Перми" Гаджиева. – Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на "Амкар" смотреть. Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего кроме чести, как говорится.

У нас короткая скамейка запасных. Это очень ощутимо сказывается на нашей игре. Особенно в обороне, где стали заметно много пропускать, чем в первой части чемпионата. Это отсутствие Огуде. Плюс к этому, у нас будет отсутствовать центральный защитник Секу Конде. У него четвертая карточка, дисквалификация на одну игру. И плюс, не будет играть полузащитник, который получил красную карточку за грубую игру. Мы постараемся сыграть по максимуму своих возможностей.

Отметим, что матч "Амкар" – "Спартак" состоится в субботу, 13 мая, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.