Гаджи Гаджиев: "Аренда Селихова? Ситуация может развиваться по-разному"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев отметил, что во второй части сезона команда планирует сделать ставку на Дмитрия Хомича в качестве основного вратаря. При этом специалист не отверг вероятность возвращения в клуб голкипера Александра Селихова, который в ноябре был продан "Спартаку".

– На данный момент в обойме "Амкара" два вратаря – Хомич и Будаков. Планируется ли усиление позиции?

– Если об этом говорить, необходимо пригласить футболиста, который более квалифицированный, чем, к примеру, Дмитрий Хомич. То же касается и всех остальных. Хотелось бы усилить вратарскую бригаду. При этом квалификация Хомича нас устраивает. Он хороший голкипер, но у него большая пауза в игре.

Если и появится новый голкипер, то у него должен быть потенциал, который позволит вырасти в хорошего игрока премьер-лиги. Мы этим занимаемся, советуемся с руководством клуба.

– Получается, весной ставку сделаете на Хомича?

– Скорее всего.

– При переходе Селихова в "Спартак" ходили разговоры о том, что Александр может вернуться в "Амкар" на правах аренды. Это обсуждалось?

– Ситуация может развиваться по-разному, и как оно будет на самом деле, сказать никто не может. Если главный тренер "Спартака" решит, что Александру стоит пока поиграть в другой команде, мы с удовольствием заберем его назад. Для нас Селихов – качественный голкипер, человек, у которого в приоритете интересы команды, а не свое "я". (Сергей АСТАХОВ)

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