20:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Футболисты "Спартака" спустились в метро

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Футболисты московского "Спартака" спустились в московское метро. Видео, как игроки красно-белых Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров идут по станции, выложил у себя в Instagram нападающий Зе Луиш. Футболисты попали в пробку, когда ехали из Тарасовки заселяться в гостиницу перед игрой с "Ростовом". Последний раз игроки "Спартака" вместе ездили в метро 31 октября 2006 года, когда им пришлось спуститься в "подземку" перед матчем Лиги чемпионов с "Интером"

"Спартак" после 9 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре команда Массимо Карреры сыграет с "Ростовом" 15 октября в 19.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ВСЕНАМАЧТУ

А ВЫЕХАЛИ ХОТЬ НА ГОРА?????????????

21:50

Курт Лямке

По этому поводу не грех и вина выпить - такое событие!

21:37

Melburn

сами за метро заплатили или спортаг - щедрый клуб :)

21:15

andrei val

Бейл стоял в вагоне и не обратил внимания.

20:39

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