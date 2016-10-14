Футболисты "Спартака" спустились в метро

Футболисты московского "Спартака" спустились в московское метро. Видео, как игроки красно-белых Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров идут по станции, выложил у себя в Instagram нападающий Зе Луиш. Футболисты попали в пробку, когда ехали из Тарасовки заселяться в гостиницу перед игрой с "Ростовом". Последний раз игроки "Спартака" вместе ездили в метро 31 октября 2006 года, когда им пришлось спуститься в "подземку" перед матчем Лиги чемпионов с "Интером".

"Спартак" после 9 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре команда Массимо Карреры сыграет с "Ростовом" 15 октября в 19.30 по московскому времени.

А вот и фотографии от Ивелина Попова из метро. #Спартак попал в лютую пробку. Каррера будто обычный пассажир :) pic.twitter.com/ccuyuFw0Ls – Сергей Астахов (@SAstahov) 14 октября 2016 г.