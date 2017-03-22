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"Фратрия" сделала заявление по поводу баннера на матче "Локомотив" - "Спартак"

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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступила с заявлением по поводу баннеров, которые появились на трибуне во время матча 20-го с "Локомотивом" (1:1). Ранее сообщалось, что клуб может быть наказан за несогласованный баннер.

Один из них был направлен против телеканала BBC: "ВLAH, BLAH СHANNEL". Ранее английские журналисты сняли фильм, в котором рассказывалось о том, какие ужасы со стороны российских фанатов ждут гостей чемпионата мира-2018.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Фратрии"

Перед последним матчем с "Локомотивом" директор фан-клуба "Спартака", пользуясь своими полномочиями, в обход Совета "Фратрии" согласовал перфоманс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу. В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перфомансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с Советом "Фратрии".
Напоминаем, что трибуна КБ – это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!

"Спартак" может быть наказан за несогласованный баннер в дерби с "Локомотивом"

Дополнительная информация

http://fratria.ru/news/2017/03/22/zayavlenie_fratrii_po_banneram_na_matche_s_lokomotivom/

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