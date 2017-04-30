Фото дня: раздевалка "Спартака" после дерби с ЦСКА

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото из раздевалки после победы в матче 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:1). Красно-белые впервые с 1999 года обыграли армейцев в обоих встречах в чемпионате. Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
21:11
werder63
Воины ОПЯТЬ победили!!!
21:08
Доктор Мясо
Спокойствие,только спокойствие!
20:58
bor_bor
Молодцы, карреровцы! Спасибо! Гордимся!
20:55
П_о_в_а_р
Настоящая команда
20:51
redshark
Супер ребята, вы заслужили эту победу! Радуемся с вами....а дыша, поет!
20:49
trv71
Отряд Гладиаторов!
20:45