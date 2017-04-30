Фото дня: раздевалка "Спартака" после дерби с ЦСКА

Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото из раздевалки после победы в матче 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:1). Красно-белые впервые с 1999 года обыграли армейцев в обоих встречах в чемпионате. Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"