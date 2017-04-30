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Фото дня: раздевалка "Спартака" после дерби с ЦСКА

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Пресс-служба "Спартака" опубликовала фото из раздевалки после победы в матче 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:1). Красно-белые впервые с 1999 года обыграли армейцев в обоих встречах в чемпионате. Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"

 

Победа 💪🏼🔴⚪️❤️#спартак #москва

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Апр 30 2017 в 10:15 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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вперёд Спартак!

Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))

21:11

werder63

Воины ОПЯТЬ победили!!!

21:08

Доктор Мясо

Спокойствие,только спокойствие!

20:58

bor_bor

Молодцы, карреровцы! Спасибо! Гордимся!

20:55

П_о_в_а_р

Настоящая команда

20:51

redshark

Супер ребята, вы заслужили эту победу! Радуемся с вами....а дыша, поет!

20:49

trv71

Отряд Гладиаторов!

20:45