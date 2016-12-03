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Форвард "Ак Барса" уверен, что "Рубин" не забьет "Спартаку"

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Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов считает, что "Спартак" не проиграет "Рубину" в матче 17-го тура премьер-лиги. Однако, по мнению форварда казанцев, который болеет за красно-белых, "Рубин" сейчас в хорошей форме.

– Это заключительный матч для команд в этом году, все захотят выиграть. Будет интересный футбол, – цитирует "Р-Спорт" Лукоянова. – "Рубин" сейчас показывает хорошую игру, набирает очки, "Спартак" в Самаре получил по носу, проиграл со счетом 0:4 "Крыльям Советов". Какой будет счет? Думаю, что "Рубин" не забьет точно. Но, может, даже ничья будет.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161203/1113177082.html

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