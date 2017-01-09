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Фонти, которым интересуется "Спартак", не будет включен в заявку на матч с "Ливерпулем"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль сообщил, что защитник Жозе Фонти не будет включен в состав команды на первый полуфинальный матч Кубка лиги против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports. Поединок состоится 11 января на поле "святых". Ранее "СЭ" сообщал об интересе к португальцу со стороны "Спартака".

Недавно Фонти сделал трансферный запрос в "Саутгемптон", чтобы получить право на ведение переговоров с другими клубами. Действующий контракт игрока истекает летом 2018 года, а его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро. В этом сезоне Фонти провел 17 матчей в чемпионате Англии.

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