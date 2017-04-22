"Фонтанка": "Зенит" уже отремонтировал вип-ложи на стадионе "Санкт-Петербург"

"Зенит" уже отремонтировал 36 лож в рамках обязательств перед владельцами проданных в сезоне-2016/17 абонементов, сообщает "Фонтанка". Ранее появилась информация о том, что вип-ложи будут снесены из-за недовольства "Газпрома" строительными работами на арене.

В клубе хотят, чтобы на стадионе "Санкт-Петербург" был достойный уровень сервиса. Владельцы лож и привилегированных секторов уровня "платина", "золото", "серебро" генерирует около 50 процентов доходов клуба в день матча, поэтому "Зенит" планирует произвести весь необходимый спектр работ в данных секторах за свой счет для обеспечения высокого уровня сервиса и обслуживания клиентов этой категории.

Напомним, что первая игра на стадионе на Крестовском острове должна пройти 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России, который начнется в 14.00 по московскому времени, "Зенит" сыграет с "Уралом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.