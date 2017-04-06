Филипп Будковский: "Скоро "Зенит" заиграет в фирменном стиле Луческу"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, арендованный у "Шахтера", в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что при Мирче Луческу в донецком клубе он только тренировался, информирует "Спорт день за днем". Также украинец высказал мнение, что его бывший партнер по "Шахтеру" Луиз Адриану заиграет в "Спартаке".

– В Петербурге главного тренера "Зенита" по-прежнему критикуют за чрезмерное увлечение контролем мяча и отсутствие поставленной игры. Вы знакомы с Луческу по работе в "Шахтере" и наверняка знаете, какой футбол пытается поставить "Зениту" румынский специалист.

– Да, идеи Луческу понятны. Другое дело, что прошло слишком мало времени, чтобы требовать от него результата. Если Луческу дадут спокойно работать, он сделает все так, как умеет. Пример "Шахтера" – лучшее тому доказательство. Думаю, скоро "Зенит" заиграет в фирменном стиле Луческу.

– Вы видите параллели между игрой "Шахтера" и "Зенита"?

– Петербуржцы, как и донецкие футболисты, подолгу разыгрывают мяч. Все атаки начинаются от вратаря, нет длинных передач, игра строится через короткий пас. Впереди у "Шахтера" играли бразильцы, которые использовали свои сильные качества: технику и скорость. Отсюда и шел тот футбол, который так импонирует Мистеру.

– Да, но сейчас у "Зенита" нет ни Тимощука, который как никто другой умел отобрать мяч и сделать точную передачу в атакующую зону, ни Луиза Адриану с Виллианом. А ведь Тимощук характеризовал свою задачу в "Шахтере" очень просто: совершить отбор и доставить мяч любому находящемуся перед ним бразильцу.

– У каждого футболиста своя роль на поле. Кстати, "Шахтер" и сейчас играет по старому принципу: опорный полузащитник Степаненко отбирает мячи и отдает их своим бразильским партнерам.

– Футболисты "Зенита" часто забрасывают мяч на Артема Дзюбу, фактурой очень похожего на вас. Так, например, был забит первый мяч в ворота "Рубина". Этот компонент ведения игры Луческу тоже использовал в вашу бытность форвардом "Шахтера"?

– При Мистере я только тренировался, а в играх на острие действовал Луиз Адриану. Тоже, кстати, габаритный форвард, умеющий хорошо действовать корпусом. Да, когда до него доходил мяч, бразилец скидывал мячи на Мхитаряна или Дугласа Косту. Те подбирали мячи и организовывали опасные атаки. Думаю, аналогичную схему Луческу использует и в "Зените".

– Луиз Адриану найдет себя в "Спартаке"?

– Сборы он провел хорошо, в коллектив влился быстро, уже отметился забитым мячом и полезно сыграл с "Оренбургом". Думаю, в "Спартаке" у Луиза Адриану получится. Все будет зависеть лишь от него самого.

– Что скажете Луческу при встрече?

– Поздороваюсь, спрошу, как дела. Все, как обычно, когда встречаются знакомые (улыбается).